В Петербурге на новогодней ярмарке произошёл пожар

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В Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка, произошёл пожар.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«На территории новогодней ярмарки происходило горение шести торговых палаток на общей площади 30 кв. м», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в 11:50 пожар был ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что число жертв крупного пожара, произошедшего в селе Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе, возросло до семи.

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