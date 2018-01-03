В Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров

В Челябинской области спасатели десять раз выезжали на ликвидацию пожаров в частном секторе за первые два дня 2018 года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как правило, возгорания происходили в банях и садовых домах.

1 января в садовом товариществе «Полёт-2» из-за перекала печи загорелась баня. Огонь перекинулся на жилой дом, который пожарные смогли спасти.

В первый день нового года было потушено ещё несколько бань в частном секторе. Во всех случаях причиной стал именно перекал печи.

Один из пожаров привёл к гибели мужчины: он скончался от отравления угарным газом в садовом товариществе «Надежда».

Как отметили в региональном МЧС, ни один из сгоревших объектов не был оснащён автономными пожарными извещателями.

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