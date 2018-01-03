В Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров
Как правило, возгорания происходили в банях и садовых домах.
1 января в садовом товариществе «Полёт-2» из-за перекала печи загорелась баня. Огонь перекинулся на жилой дом, который пожарные смогли спасти.
В первый день нового года было потушено ещё несколько бань в частном секторе. Во всех случаях причиной стал именно перекал печи.
Один из пожаров привёл к гибели мужчины: он скончался от отравления угарным газом в садовом товариществе «Надежда».
Как отметили в региональном МЧС, ни один из сгоревших объектов не был оснащён автономными пожарными извещателями.
Ранее New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.