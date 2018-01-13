Сопредседатель штаба Путина рассказала историю знакомства с президентом

Елена Шмелёва, сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, рассказала RT, что познакомилась с российским лидером в 2015 году.

«Это было в 2015 году, вскоре после большой пресс-конференции в декабре. В ходе этой пресс-конференции я услышала, что в Сочи будет создаваться центр для одарённых детей, и мне показалось, что это уникальная возможность сделать эту работу системной, постоянной», — сказала она.

По словам Шмелёвой, ей хотелось побольше узнать о проекте. Через несколько дней ей позвонили и пригласили в администрацию президента, где с ней беседовали несколько помощников Путина на предмет возможной работы в «Сириусе».

«Владимир Владимирович искал директора этого проекта, и с учётом того опыта, который был у меня, мне предложили подумать, как можно выстроить эту работу. Через несколько дней состоялась встреча с Владимиром Владимировичем в Ново-Огарёве. Я приехала, и не менее 40 минут длилась эта встреча, где Владимир Владимирович на 80—90% описал тот «Сириус», который есть сейчас», — сообщила Шмелёва.

Она отметила, что её потрясло, насколько детально проработан проект, и через несколько фраз, после того как были озвучены конкретные предложения, волнение улетучилось и появилось большое вдохновение. Кроме того, Шмелёва поделилась, что больше всего ей запомнились собранность Путина, его сконцентрированность на поставленной задаче, широкий взгляд, чувство юмора и оптимизм.

10 января стало известно, что штаб Владимира Путина возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.