Путин рассказал, кто возглавит его избирательный штаб

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что у его избирательного штаба будет трое сопредседателей.

Как передаёт РИА Новости, штаб возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Ранее в ЦИК заявили, что Путин, который идёт на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 5 января потратил на свою избирательную кампанию 13,4 млн рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента России — 2018
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