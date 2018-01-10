Путин рассказал, кто возглавит его избирательный штаб

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что у его избирательного штаба будет трое сопредседателей.

Как передаёт РИА Новости, штаб возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. Ранее в ЦИК заявили, что Путин, который идёт на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 5 января потратил на свою избирательную кампанию 13,4 млн рублей. Выборы президента России пройдут 18 марта.