ЦИК России завершил приём уведомлений от самовыдвиженцев на президентские выборы
Центральная избирательная комиссия России в 00:00 мск 8 января завершила приём документов о желании участвовать в выборах президента России от самовыдвиженцев.
Об этом сообщает РИА Новости.
В последний день, 7 января, в ЦИК поступили документы от пяти самовыдвиженцев, одним из которых стал глава центра «Сотвори добро» Василий Пугачёв, записавшийся на 22:22 мск.
При этом у кандидатов от партий есть ещё пять дней, чтобы предоставить документы в ЦИК.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала число желающих участвовать в президентских выборах.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.