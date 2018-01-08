ЦИК России завершил приём уведомлений от самовыдвиженцев на президентские выборы

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Центральная избирательная комиссия России в 00:00 мск 8 января завершила приём документов о желании участвовать в выборах президента России от самовыдвиженцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

В последний день, 7 января, в ЦИК поступили документы от пяти самовыдвиженцев, одним из которых стал глава центра «Сотвори добро» Василий Пугачёв, записавшийся на 22:22 мск.

При этом у кандидатов от партий есть ещё пять дней, чтобы предоставить документы в ЦИК.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала число желающих участвовать в президентских выборах.

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