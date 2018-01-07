Памфилова назвала число желающих участвовать в президентских выборах

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК к настоящему моменту получила уведомления о желании участвовать в выборах президента России от 67 претендентов, из них 46 — самовыдвиженцы.

Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«После 2012 года максимально либерализовано наше выборное законодательство, упрощена возможность регистрации партий — их у нас сейчас около 70. Как следствие, упрощена регистрация на выборы президента. На сегодняшний день, 7 января, у нас уже заявлено 67 претендентов: представители 21 партии и 46 самовыдвиженцев», — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Также она рассказала, что среди подающих документы для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах есть и претенденты «с чудинкой».

ЦИК принимает документы от кандидатов, желающих участвовать в выборах президента в порядке самовыдвижения, до полуночи 7 января. У кандидатов от партий есть время для подачи документов до 12 января включительно.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.