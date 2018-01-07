Глава ЦИК рассказала о претендентах «с чудинкой» на пост президента России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что среди подающих документы для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах есть и претенденты «с чудинкой».

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

ЦИК принимает документы от кандидатов, желающих участвовать в выборах президента в порядке самовыдвижения, до полуночи 7 января. У кандидатов от партий есть время для подачи документов до 12 января включительно.

Ранее Памфилова сообщила, что около 7 млн человек впервые проголосуют на выборах президента в марте 2018 года.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.