ЦИК получила около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

В Центризбиркоме заявили о получении около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома Евгения Шевченко.

«На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии», — заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента страны.

Выборы президента России состоятся 18 марта.