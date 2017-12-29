ЦИК зарегистрировала Жириновского кандидатом в президенты России

Центризбирком зарегистрировал председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России, передаёт РИА Новости.

«ЦИК постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента Владимира Вольфовича Жириновского 1946 года рождения, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», — говорится в постановлении.

Лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным кандидатом на данную должность.

Ранее ЦИК разрешил Жириновскому открыть специальный избирательный счёт.

20 декабря съезд ЛДПР выдвинул политика кандидатом в президенты.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.