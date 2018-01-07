ЦИК: на выборах президента России впервые проголосуют около семи миллионов россиян

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что около 7 млн человек впервые проголосуют на выборах президента в марте 2018 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Особое внимание также уделяем той категории, которая в первый раз пойдёт на выборы. А это, по предварительным данным, около 7 млн молодых людей, которые ещё не голосовали», — заявила она.

Ранее в Центризбиркоме сообщили о получении около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.

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Выборы президента России — 2018
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