ЦИК: на выборах президента России впервые проголосуют около семи миллионов россиян

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что около 7 млн человек впервые проголосуют на выборах президента в марте 2018 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Особое внимание также уделяем той категории, которая в первый раз пойдёт на выборы. А это, по предварительным данным, около 7 млн молодых людей, которые ещё не голосовали», — заявила она.

Ранее в Центризбиркоме сообщили о получении около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.