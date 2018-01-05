ЦИК отказал жене муфтия Дагестана в регистрации кандидатом на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала жене муфтия Дагестана Айне Гамзатовой в регистрации кандидатом на выборах президента страны.

Как сообщает Nation News, ЦИК не зарегистрировал группу избирателей, которая создавалась в поддержку самовыдвижения Гамзатовой, из-за ряда нарушений, допущенных при выдвижении.

В частности, её группа поддержки направила уведомление о проведении собрания 25 декабря, сделав это с нарушением пятидневного срока, установленного законом. Также советник муфтия не передала комиссии справки о расходах. Ещё одним нарушением стало отсутствие в прошении о регистрации группы избирателей сведений о месте работы трёх сотен её участников.

Как уточняет URA.RU, Гамзатова является членом Союза журналистов, писателем, общественным и религиозным деятелем Дагестана. Также она руководит крупнейшим мусульманским информационным холдингом России и является советником муфтия по связям с органами власти.

1 января сообщалось, что жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в ЦИК для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента.