Жена муфтия Дагестана подала документы в ЦИК для выдвижения на пост президента

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Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента.

Отмечается, что документы Гамзатовой приняты к рассмотрению в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства.

«Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения», — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента страны.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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