Жена муфтия Дагестана подала документы в ЦИК для выдвижения на пост президента

Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента.

Отмечается, что документы Гамзатовой приняты к рассмотрению в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. «Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения», — говорится в сообщении на сайте ЦИК. Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента страны. Выборы президента России состоятся 18 марта.