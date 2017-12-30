Верховный суд признал законным отказ Навальному в праве участвовать в выборах президента

Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты на выборах 2018 года.