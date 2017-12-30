Верховный суд признал законным отказ Навальному в праве участвовать в выборах президента

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Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

«Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — приводит РИА Новости слова судьи.

Юрист Иван Жданов заявил, что Навальный подаст апелляционную жалобу на решение суда.

25 декабря Центризбирком отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для его самовыдвижения на президентских выборах из-за неснятой судимости.

В конце октября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный не может баллотироваться на пост президента из-за судимости.

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Выборы президента России — 2018
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