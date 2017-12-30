Верховный суд признал законным отказ Навальному в праве участвовать в выборах президента
Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты на выборах 2018 года.
«Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — приводит РИА Новости слова судьи.
Юрист Иван Жданов заявил, что Навальный подаст апелляционную жалобу на решение суда.
25 декабря Центризбирком отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для его самовыдвижения на президентских выборах из-за неснятой судимости.
В конце октября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный не может баллотироваться на пост президента из-за судимости.
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