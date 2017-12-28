ЦИК: 21 партия и 30 самовыдвиженцев уведомили о намерении участвовать в президентских выборах

ЦИК России получила уведомления о проведении съездов по выдвижению кандидатов на выборы президента от 21 партии и о проведении 30 собраний в поддержку самовыдвиженцев. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Всего с 18 декабря в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 51 субъекта — от 21 партии и 30 самовыдвиженцев», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, а также дал кандидату разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.