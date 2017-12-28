ЦИК разрешила Путину начать сбор подписей для регистрации кандидатом на выборах

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, кандидату дано разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

Об этом сообщает РИА Новости.

27 декабря Центризбирком принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения его кандидатуры на президентских выборах.

В Центральной избирательной комиссии России сообщили, что представленные российским лидером документы будут в течение пяти дней проверены на соответствие нормам закона.

Ранее сообщалось, что президент Армении Серж Саргсян пожелал Владимиру Путину удачи на выборах главы государства, которые состоятся 18 марта 2018 года.