ЦИК разрешила Путину начать сбор подписей для регистрации кандидатом на выборах
Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, кандидату дано разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.
Об этом сообщает РИА Новости.
27 декабря Центризбирком принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения его кандидатуры на президентских выборах.
В Центральной избирательной комиссии России сообщили, что представленные российским лидером документы будут в течение пяти дней проверены на соответствие нормам закона.
Ранее сообщалось, что президент Армении Серж Саргсян пожелал Владимиру Путину удачи на выборах главы государства, которые состоятся 18 марта 2018 года.
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