Президент Армении пожелал Путину удачи на выборах

Президент Армении Серж Саргсян пожелал российскому лидеру Владимиру Путину удачи на выборах главы государства, которые состоятся 18 марта 2018 года.

«Мы желаем вам (Путину. — RT) удачи в следующем году», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Саргсян отметил, что в «этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел» в Армении.



Ранее президент Сербии Александр Вучич пожелал Владимиру Путину удачи на грядущих выборах президента России в 2018 году.