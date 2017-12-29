ЦИК разрешила Гордон открыть избирательный счёт
Центризбирком зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам журналистки Екатерины Гордон, выдвинутой в качестве кандидата на пост президента, и разрешил ей открыть специальный избирательный счёт, чтобы начать сбор подписей.
«Разрешить кандидату на должность президента Екатерине Викторовне Гордон открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда», — цитирует ТАСС текст постановления.
25 декабря Партия добрых дел выдвинула Екатерину Гордон кандидатом на пост президента, после чего журналистка подала документы в ЦИК.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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