ЦИК разрешила Гордон открыть избирательный счёт

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Центризбирком зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам журналистки Екатерины Гордон, выдвинутой в качестве кандидата на пост президента, и разрешил ей открыть специальный избирательный счёт, чтобы начать сбор подписей.

«Разрешить кандидату на должность президента Екатерине Викторовне Гордон открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда», — цитирует ТАСС текст постановления.

25 декабря Партия добрых дел выдвинула Екатерину Гордон кандидатом на пост президента, после чего журналистка подала документы в ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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