ЦИК разрешила Гордон открыть избирательный счёт

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам журналистки Екатерины Гордон, выдвинутой в качестве кандидата на пост президента, и разрешил ей открыть специальный избирательный счёт, чтобы начать сбор подписей.