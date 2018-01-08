ЦИК принял документы для участия в президентских выборах от самовыдвиженца Василия Пугачёва
Глава центра «Сотвори добро» Василий Пугачёв подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он записался в ЦИК на подачу документов на 22:22 мск. По его словам, сложение этих цифр даёт «магическое число восемь».
Между тем Пугачёв опоздал на регистрацию на две минуты, однако в Центризбиркоме пошли ему навстречу, записав время подачи документов 22:22.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о претендентах «с чудинкой» на пост президента России.
Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.
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