Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Первые в России пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства открылись в Хабаровске. Об этом сообщила региональный координатор координатор движения «Волонтёры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.
«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтёры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», — приводит её слова ТАСС.
Брага подчеркнула, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом.
26 декабря собрание избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года.
Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.
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