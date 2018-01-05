Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

Первые в России пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства открылись в Хабаровске. Об этом сообщила региональный координатор координатор движения «Волонтёры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтёры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», — приводит её слова ТАСС.

Брага подчеркнула, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом.

26 декабря собрание избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.