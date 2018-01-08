ЦИК: Путин к 5 января потратил на избирательную кампанию 13,4 млн рублей
Согласно данным Центризбиркома, в избирательный фонд Путина поступило 400 млн 30 тыс. 934 рубля, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230 рублей.
Свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счёт и начав формирование фонда, кандидаты могут вести агитационную кампанию и сбор подписей в свою поддержку.
Речь идёт о печати и распространении агитационной продукции, услугах информационного и консультационного характера, изготовлении подписных листов и оплате труда сборщиков подписей.
Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн рублей.
ЦИК в 00:00 мск 8 января завершила приём документов о желании принять участие в президентских выборах от самовыдвиженцев.
Подробнее — в материале RT.