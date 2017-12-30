Собчак потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн рублей

В избирательный фонд телеведущей Ксении Собчак для проведения предвыборной кампании поступило 19,4 млн рублей, из них 3,65 млн были израсходованы на сбор подписей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК на 27 декабря.

Как отмечается, в фонде бизнес-омбудсмена Бориса Титова к тому моменту было 10,7 млн рублей, из них 1,99 млн потрачено, в том числе 1,8 млн — на изготовление и распространение агитматериалов.

На счету председателя «Яблока» Григория Явлинского оказалось 10 млн рублей, из которых было израсходовано 6,766 млн. Из них около 1,3 млн рублей ушло на финансовое обеспечение сбора подписей.

Размер фонда лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина составлял 350 тыс. рублей, из которых было потрачено 349,2 тыс. рублей, в том числе 220 тыс. — на сбор подписей.

На избирательном счету лидера ЛДПР Владимира Жириновского на 27 декабря находилось 1,2 рубля.

Ранее стало известно, что ЦИК России получила уведомления о проведении съездов по выдвижению кандидатов на выборы президента от 21 партии и о проведении 30 собраний в поддержку самовыдвиженцев.