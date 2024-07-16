Собянин рассказал о создании в Москве системы цифровой медицинской диагностики

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице создаётся одна из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств.

К сети уже подключили более 1700 единиц оборудования — это свыше 98% всех городских КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и прочей медицинской техники, отметил мэр в своём Telegram-канале.

Снимки направляются в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу могут видеть врачи-рентгенологи.

«Единый контур повышает качество и скорость диагностики и позволяет начать внедрение в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта», — заключил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на мэра столицы сообщала, что Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова и городская клиническая больница №52 перешли на работу по принципу цифровой клиники.