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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2024 году

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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста американской экономики на 2024 год.
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнулённый прогноз фонда. Нынешний прогноз хуже предыдущего на 0,1% ВВП.

Уточняется, что в этом году рост американской экономики составит 2,6% ВВП, при этом в следующем году он ожидается на уровне 1,9% ВВП.

Эксперты МВФ отмечают, что после периода активного роста, американская экономика перешла к более острому замедлению, чем ожидалось ранее.

Ранее в Международном валютном фонде заявили о рисках для США в случае падения внешнего спроса на американские государственные облигации.

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