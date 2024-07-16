МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста американской экономики на 2024 год.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнулённый прогноз фонда. Нынешний прогноз хуже предыдущего на 0,1% ВВП.

Уточняется, что в этом году рост американской экономики составит 2,6% ВВП, при этом в следующем году он ожидается на уровне 1,9% ВВП.

Эксперты МВФ отмечают, что после периода активного роста, американская экономика перешла к более острому замедлению, чем ожидалось ранее.

Ранее в Международном валютном фонде заявили о рисках для США в случае падения внешнего спроса на американские государственные облигации.