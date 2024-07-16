Фиала: чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил на пресс-конференции чешский премьер Петр Фиала, пишет РИА Новости.
По его словам, представители фирмы подписали с украинскими коллегами соответствующее соглашение.
Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тыс. боеприпасов.
Кроме того, в Чехии призвали позволить Украине использовать оружие за пределами страны.