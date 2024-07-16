Фиала: чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов

Чешская фирма SELLIER & BELLOT построит на Украине предприятие по производству штурмовых винтовок и боеприпасов.

Об этом сообщил на пресс-конференции чешский премьер Петр Фиала, пишет РИА Новости.

По его словам, представители фирмы подписали с украинскими коллегами соответствующее соглашение.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тыс. боеприпасов.

Кроме того, в Чехии призвали позволить Украине использовать оружие за пределами страны.