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Фиала: чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов

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Чешская фирма SELLIER & BELLOT построит на Украине предприятие по производству штурмовых винтовок и боеприпасов.
Фиала: чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил на пресс-конференции чешский премьер Петр Фиала, пишет РИА Новости.

По его словам, представители фирмы подписали с украинскими коллегами соответствующее соглашение.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тыс. боеприпасов.

Кроме того, в Чехии призвали позволить Украине использовать оружие за пределами страны.

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