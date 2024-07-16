Помощник Трампа Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны
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Об этом пишет Bloomberg.
Он отметил, что автономные зоны «могут означать многое для многих людей» и призвал «проработать детали».
Ранее издание The New York Times писало, что украинские власти намерены завершить конфликт с Россией переговорами.
Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.