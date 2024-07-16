Помощник Трампа Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны

Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны.

Об этом пишет Bloomberg.

Он отметил, что автономные зоны «могут означать многое для многих людей» и призвал «проработать детали».

Ранее издание The New York Times писало, что украинские власти намерены завершить конфликт с Россией переговорами.

Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.