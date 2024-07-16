NYT: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами
- РИА Новости
Как указывает газета, киевские власти уже прорабатывают план прекращения конфликта.
«Поскольку конфликт продолжается уже два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путём переговоров», — говорится в материале.
Ранее Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во второй встрече по урегулированию конфликта на Украине.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, что Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира».