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Зеленский: Россия должна присутствовать на второй конференции по Украине

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Владимир Зеленский призвал обеспечить присутствие представителей России на второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, подготовку к мероприятию Киев планирует завершить к ноябрю.
Зеленский: Россия должна присутствовать на второй конференции по Украине
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС.

В ноябре у Украины должен быть «полностью готовый план», подчеркнул он.

Корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли ранее заявил, что Киев «сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем». Вместе с этим в Кремле подчёркивают, что никаких предпосылок для переговоров пока нет

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