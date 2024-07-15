Зеленский: Россия должна присутствовать на второй конференции по Украине
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«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС.
В ноябре у Украины должен быть «полностью готовый план», подчеркнул он.
Корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли ранее заявил, что Киев «сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем». Вместе с этим в Кремле подчёркивают, что никаких предпосылок для переговоров пока нет.