RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией

Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

«Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил он.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с украинской стороной состоятся, когда она будет к этому готова.

Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.