RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил он.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с украинской стороной состоятся, когда она будет к этому готова.
Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.