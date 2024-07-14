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RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией

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Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил он.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с украинской стороной состоятся, когда она будет к этому готова.

Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.

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