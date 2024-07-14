Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Никаких предпосылок для переговоров пока нет», — отметил Песков.
Он добавил, что России необходимо работать и достигать целей, поставленных её президентом.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.