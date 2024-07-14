Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Никаких предпосылок для переговоров пока нет», — отметил Песков.

Он добавил, что России необходимо работать и достигать целей, поставленных её президентом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.