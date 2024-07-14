RT в Telegram
Подпишись

Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет

Короткая ссылка
Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Никаких предпосылок для переговоров пока нет», — отметил Песков.

Он добавил, что России необходимо работать и достигать целей, поставленных её президентом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить