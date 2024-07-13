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Лукашенко: по Украине нам надо побыстрее договариваться

Лукашенко намерен вскоре обсудить с Путиным действия по Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».
Лукашенко: по Украине нам надо побыстрее договариваться
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — цитирует главу государства БЕЛТА.

Как напомнил Александр Лукашенко, «россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться», но Киев пока что воюет «до последнего украинца».

«Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — заключил белорусский лидер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.

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