Лукашенко: по Украине нам надо побыстрее договариваться
Лукашенко намерен вскоре обсудить с Путиным действия по Украине
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
«Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — цитирует главу государства БЕЛТА.
Как напомнил Александр Лукашенко, «россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться», но Киев пока что воюет «до последнего украинца».
«Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — заключил белорусский лидер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.