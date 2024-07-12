Орбан: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.

Орбан написал об этом на странице в своей соцсети после встречи с Трампом в четверг, 11 июля.

«Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — заявил венгерский премьер.

Встречу с Трампом Орбан назвал «миротворческой миссией 5.0».

Ранее Орбан провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Европейская юридическая служба назвала визит венгерского премьера в Москву нарушением законов ЕС.