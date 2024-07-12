Орбан: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине
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Орбан написал об этом на странице в своей соцсети после встречи с Трампом в четверг, 11 июля.
«Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — заявил венгерский премьер.
Встречу с Трампом Орбан назвал «миротворческой миссией 5.0».
Ранее Орбан провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Европейская юридическая служба назвала визит венгерского премьера в Москву нарушением законов ЕС.