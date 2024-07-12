RT в Telegram
Подпишись

Орбан: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.
Орбан: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Wilson

Орбан написал об этом на странице в своей соцсети после встречи с Трампом в четверг, 11 июля.  

«Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — заявил венгерский премьер.

Встречу с Трампом Орбан назвал «миротворческой миссией 5.0». 

Ранее Орбан провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 

Европейская юридическая служба назвала визит венгерского премьера в Москву нарушением законов ЕС

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить