В ЕС назвали визит Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза

Европейская юридическая служба назвала визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию нарушением законов ЕС, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как сообщает ТАСС, речь идёт о нарушении закона, обязывающего все страны объединения вести деятельность «в духе лояльности и взаимной солидарности».

«Поездка в Москву была политической ошибкой. За десять лет я никогда не видел столь жёсткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны. — RT)», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает усилия Орбана по урегулированию ситуации на Украине.