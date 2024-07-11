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В ЕС назвали визит Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза

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Европейская юридическая служба назвала визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию нарушением законов ЕС, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
В ЕС назвали визит Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза
  • AP
  • © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Как сообщает ТАСС, речь идёт о нарушении закона, обязывающего все страны объединения вести деятельность «в духе лояльности и взаимной солидарности».

«Поездка в Москву была политической ошибкой. За десять лет я никогда не видел столь жёсткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны. — RT)», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает усилия Орбана по урегулированию ситуации на Украине.

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