Песков: нужно понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»
- РИА Новости
Об этом Песков заявил в беседе с телеканалом «Звезда», говоря о словах Зеленского о том, что российские представители должны поучаствовать в следующей встрече.
Как подчеркнул представитель Кремля, первое прошедшее в Швейцарии мероприятие «вовсе не было саммитом мира».
«Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во второй встрече по урегулированию конфликта на Украине.