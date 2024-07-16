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Песков: нужно понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, что Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира».
Песков: нужно понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»
  • РИА Новости

Об этом Песков заявил в беседе с телеканалом «Звезда», говоря о словах Зеленского о том, что российские представители должны поучаствовать в следующей встрече.

Как подчеркнул представитель Кремля, первое прошедшее в Швейцарии мероприятие «вовсе не было саммитом мира».

«Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во второй встрече по урегулированию конфликта на Украине.

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