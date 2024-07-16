Средствами противовоздушной обороны: ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS и самолёт Як-52 с пулемётной установкой

Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне СВО шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы HAMMER, семь реактивных снарядов HIMARS, а также украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой. Об этом говорится в новой сводке МО РФ о ходе спецоперации. По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 124 районах.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы HAMMER производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотников, а также украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой.

Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции за сутки.

По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 124 районах.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Старица и Липцы (Харьковская область).

Наряду с этим отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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Тем временем подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14, 44, 66, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103, 127 и 241-й бригад теробороны в районах н. п. Синьковка, Петропавловка, Подлиман (Харьковская область), Торское, Красный Лиман, Кировск (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Также отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны.

Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм САУ Krab польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 28, 30, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР). Российские бойцы также отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады противника.

По оценкам МО РФ, украинские войска потеряли в секторе до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32, 41, 47, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах н. п. Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк (ДНР).

Также отражены шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 48-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах н. п. Нескучное (ДНР) и Риздвянка (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, CAESAR производства Франции и FH70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Новоданиловка (Запорожская область), Бургунка (Херсонская область) и города Херсона.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.