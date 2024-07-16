Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по новоприбывшей группе ВСУ в Новоандреевке.

«Больше всего прилётов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания», — сказал он РИА Новости.

По словам Лебедева, под огнём оказалась также Новоандреевка — прилетело по новоприбывшим солдатам ВСУ.

Также уточняется, что в Гуляйполе удар пришёлся по украинскому танку с экипажем.

В подполье сообщили и о поражении 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области.