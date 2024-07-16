В подполье сообщили об ударе по новой группе ВСУ в Новоандреевке
- РИА Новости
«Больше всего прилётов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания», — сказал он РИА Новости.
По словам Лебедева, под огнём оказалась также Новоандреевка — прилетело по новоприбывшим солдатам ВСУ.
Также уточняется, что в Гуляйполе удар пришёлся по украинскому танку с экипажем.
В подполье сообщили и о поражении 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области.