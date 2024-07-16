В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили семь полевых складов ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что в результате боёв ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, большое количество боевой техники, а также семь полевых складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой.