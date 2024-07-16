Силы ПВО России сбили за сутки шесть ракет ATACMS

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки шесть ракет ATACMS.

«Сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы HAMMER производства Франции», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что, кроме того, были сбиты семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотников, а также украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили самолёт МиГ-29 ВСУ.