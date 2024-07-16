В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора

Рабочий погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области.

Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

«Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП «ЖКХ Милославское» и двое пострадали», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также двое работников госпитализированы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх сотрудников коммунальной организации в колодце в городе Балакове Саратовской области.