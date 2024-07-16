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В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора

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Рабочий погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области.
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

«Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП «ЖКХ Милославское» и двое пострадали», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также двое работников госпитализированы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх сотрудников коммунальной организации в колодце в городе Балакове Саратовской области.

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