Источник RT: в смартфоне мёртвого военного ВСУ нашли координаты базы в Италии
- RT
Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
По словам собеседника, украинский солдат Александр Электрик Журабей сфотографировал себя и сослуживцев на личный телефон и даже не отключил геолокацию. А потом с этим же смартфоном отправился на фронт.
В мессенджерах Электрика среди прочего нашли таблицу с расписанием и списком людей, кто отправляется в следующую смену на передний край фронта.
Ранее Минобороны России показало видео допроса воевавшего за ВСУ колумбийца.