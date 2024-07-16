Координаты базы в Италии, где украинцы проходят обучение, нашли в смартфоне ликвидированного военного ВСУ.

Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

По словам собеседника, украинский солдат Александр Электрик Журабей сфотографировал себя и сослуживцев на личный телефон и даже не отключил геолокацию. А потом с этим же смартфоном отправился на фронт.

В мессенджерах Электрика среди прочего нашли таблицу с расписанием и списком людей, кто отправляется в следующую смену на передний край фронта.

Ранее Минобороны России показало видео допроса воевавшего за ВСУ колумбийца.