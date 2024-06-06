Российское военное ведомство распространило видео допроса взятого в плен гражданина Колумбии, который воевал на стороне Украины.

33-летний колумбиец Анхель Карденас Монтилла сдался в плен в районе села Красногоровка.

Он рассказал, что попал в ВСУ по объявлению в TikTok. У мужчины не было боевого опыта, и он прошёл «ускоренную подготовку» меньше чем за неделю на Украине.

«Украинцы обманули нас — они сказали, что мы будем охранять здание, но, оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — отметил наёмник во время допроса.

Мужчина добавил, что ему не выплатили даже первую обещанную зарплату.

По словам пленного, девять его земляков погибли, а он сдался российским военнослужащим, потому что не хотел умирать.

Ранее в подполье рассказали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с мирными жителями Херсона.