Минобороны России показало видео допроса воевавшего за ВСУ колумбийца
33-летний колумбиец Анхель Карденас Монтилла сдался в плен в районе села Красногоровка.
Он рассказал, что попал в ВСУ по объявлению в TikTok. У мужчины не было боевого опыта, и он прошёл «ускоренную подготовку» меньше чем за неделю на Украине.
«Украинцы обманули нас — они сказали, что мы будем охранять здание, но, оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — отметил наёмник во время допроса.
Мужчина добавил, что ему не выплатили даже первую обещанную зарплату.
По словам пленного, девять его земляков погибли, а он сдался российским военнослужащим, потому что не хотел умирать.
Ранее в подполье рассказали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с мирными жителями Херсона.