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Минобороны России показало видео допроса воевавшего за ВСУ колумбийца

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Российское военное ведомство распространило видео допроса взятого в плен гражданина Колумбии, который воевал на стороне Украины.

33-летний колумбиец Анхель Карденас Монтилла сдался в плен в районе села Красногоровка.

Он рассказал, что попал в ВСУ по объявлению в TikTok. У мужчины не было боевого опыта, и он прошёл «ускоренную подготовку» меньше чем за неделю на Украине.

«Украинцы обманули нас — они сказали, что мы будем охранять здание, но, оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — отметил наёмник во время допроса. 

Мужчина добавил, что ему не выплатили даже первую обещанную зарплату.

По словам пленного, девять его земляков погибли, а он сдался российским военнослужащим, потому что не хотел умирать. 

Ранее в подполье рассказали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с мирными жителями Херсона.

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