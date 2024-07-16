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Интерфакс: утильсбор на автомобили собираются повысить на 85% в октябре

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Утилизационный сбор на автомобили собираются повысить на 70—85% с 1 октября 2024 года.
Интерфакс: утильсбор на автомобили собираются повысить на 85% в октябре
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на проект постановления правительства, который был внесён на общественное обсуждение.

Предполагается, что коэффициент, позволяющий рассчитать утилизационный сбор, разово повысится на 85% для машин с двигателями рабочим объёмом от 1 до 2 л. Утильсбор повысится и для других категорий транспорта.

До 2030 года размер утильсбора намерены повысить в 3,9 раза от ныне действующего.

Ранее Минпромторг сообщил, что ставка утильсбора на автотехнику может вырасти на 70% в 2024 году.

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