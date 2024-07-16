Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного не ответила на звонок Байдена

Вдова погибшего при покушении на экс-президента США Дональда Трампа пожарного Кори Комператоре не ответила на звонок американского лидера Джо Байдена.

Об этом Хелен Комператоре сообщила изданию New York Post.

«Хелен сказала, что президент Джо Байден пытался позвонить, чтобы утешить семью после стрельбы, но она не хотела этого», — пишет издание.

Она также заявила, что у неё нет неприязни к Джо Байдену.

«Я не из тех людей, которые ввязываются в политику. Я поддерживаю Трампа, вот за кого я голосую. Но у меня нет недоброжелательности к Байдену», — сказала она.

По её словам, «муж был убеждённым республиканцем».

«Он бы не хотел, чтобы я с ним (с Байденом. — RT) разговаривала», — отметила вдова.

Ранее Хелен Комператоре раскрыла последние слова погибшего при покушении на Трампа мужа.