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Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного не ответила на звонок Байдена

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Вдова погибшего при покушении на экс-президента США Дональда Трампа пожарного Кори Комператоре не ответила на звонок американского лидера Джо Байдена.
Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного не ответила на звонок Байдена
  • Gettyimages.ru

Об этом Хелен Комператоре сообщила изданию New York Post. 

«Хелен сказала, что президент Джо Байден пытался позвонить, чтобы утешить семью после стрельбы, но она не хотела этого», — пишет издание.

Она также заявила, что у неё нет неприязни к Джо Байдену.

«Я не из тех людей, которые ввязываются в политику. Я поддерживаю Трампа, вот за кого я голосую. Но у меня нет недоброжелательности к Байдену», — сказала она.

По её словам, «муж был убеждённым республиканцем».

«Он бы не хотел, чтобы я с ним (с Байденом. — RT) разговаривала», — отметила вдова.

Ранее Хелен Комператоре раскрыла последние слова погибшего при покушении на Трампа мужа. 

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