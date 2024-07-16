Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного не ответила на звонок Байдена
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Об этом Хелен Комператоре сообщила изданию New York Post.
«Хелен сказала, что президент Джо Байден пытался позвонить, чтобы утешить семью после стрельбы, но она не хотела этого», — пишет издание.
Она также заявила, что у неё нет неприязни к Джо Байдену.
«Я не из тех людей, которые ввязываются в политику. Я поддерживаю Трампа, вот за кого я голосую. Но у меня нет недоброжелательности к Байдену», — сказала она.
По её словам, «муж был убеждённым республиканцем».
«Он бы не хотел, чтобы я с ним (с Байденом. — RT) разговаривала», — отметила вдова.
Ранее Хелен Комператоре раскрыла последние слова погибшего при покушении на Трампа мужа.