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В СК заявили о росте числа совершённых мигрантами экстремистских преступлений

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В пресс-службе Следственного комитета России заявили о росте числа совершённых мигрантами экстремистских преступлений.
В СК заявили о росте числа совершённых мигрантами экстремистских преступлений
  • © СК РФ

Как говорится в Telegram-канале ведомства, об этом было сказано по итогам совещания, посвящённого работе территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года.

«Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершённых приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил глава СК Александр Бастрыкин, сложившаяся ситуации требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о росте числа преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

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