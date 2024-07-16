В СК заявили о росте числа совершённых мигрантами экстремистских преступлений

В пресс-службе Следственного комитета России заявили о росте числа совершённых мигрантами экстремистских преступлений.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, об этом было сказано по итогам совещания, посвящённого работе территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года.

«Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершённых приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил глава СК Александр Бастрыкин, сложившаяся ситуации требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о росте числа преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.