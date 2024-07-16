Медведчук написал письмо Трампу и допустил украинский след в покушении на него

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу, на которого было совершено покушение. Украинский политик не исключил, что за попыткой убийства республиканца могут стоять люди, заинтересованные в том, чтобы режим Владимира Зеленского остался у власти в Киеве.

Как напомнил Медведчук, Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно говорил о том, что намерен принести мир на Украину.

«Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», — цитирует письмо ТАСС.

Именно из-за этого Трамп мог стать «личным врагом украинского неонациста Зеленского», утверждает Медведчук.

«Этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы... Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — подчеркнул лидер «Другой Украины».

Сенатор Джеймс Вэнс, претендующий на пост вице-президента, в беседе с телеканалом Fox News призвал провести полномасштабное расследование покушения на Трампа.