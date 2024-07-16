В Запорожской области задержан подозреваемый в возбуждении ненависти к россиянам

СУ СК России по Запорожской области завело уголовное дело в отношении жителя Бердянска, подозреваемого в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Фигурант дела задержан, сообщает ведомство.

По данным следствия, в мае 2022 года 25-летний местный житель Бердянска писал в Telegram оскорбляющие посты и угрозы россиянам. Следователи проводят лингвистическую судебную экспертизу материалов.

«Фигурант задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР обстрелявшие из танка жилой дом солдаты ВСУ получили 20 лет колонии.