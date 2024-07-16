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В ДУМ Татарстана рекомендовали посмотреть полную версию беседы с имамом о семье

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Представитель Духовного управления мусульман Татарстана рекомендовал посмотреть полную версию видео с интервью имама о рукоприкладстве в семье.

Ранее в информационном агентстве «Татар-информ» заявили, что мнение имама о рукоприкладстве в семье, видео с которым распространяется в СМИ, вырвано из контекста.

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нём говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — сказал представитель ДУМ Татарстана в разговоре с РИА Новости.

Накануне в ряде Telegram-каналов появилось видео с частью интервью, где говорится о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

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