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В энергосистеме юга России ввели ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт

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Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
В энергосистеме юга России ввели ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Минэнерго России.

«В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении.

Восстановительные работы находятся на особом контроле ведомства до полного восстановления электроснабжения.

Ранее более 115 тыс. жителей остались без света в Бурятии из-за аварии на Гусиноозёрской ГРЭС.

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