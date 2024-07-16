В энергосистеме юга России ввели ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило Минэнерго России.
«В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении.
Восстановительные работы находятся на особом контроле ведомства до полного восстановления электроснабжения.
Ранее более 115 тыс. жителей остались без света в Бурятии из-за аварии на Гусиноозёрской ГРЭС.