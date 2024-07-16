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Более 115 тысяч жителей остались без света в Бурятии из-за аварии на ГРЭС

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Более 115 тыс. жителей остались без света в Бурятии из-за аварии на Гусиноозёрской ГРЭС.
Более 115 тысяч жителей остались без света в Бурятии из-за аварии на ГРЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своём Telegram.

Он уточняет, что отключение затронуло 75 населённых пунктов и 190 социально значимых объектов. Без света остались в том числе несколько микрорайонов Улан-Удэ. 

По словам Цыденова, отключён один из трёх энергоблоков на Гусиноозёрской ГРЭС. Причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородской области. 

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