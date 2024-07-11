Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Также отмечается, что в Грайвороне два взрывных устройства были сброшены на парковку возле многоквартирного дома.
На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей.
Ранее на территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из РСЗО HIMARS.
Также в аэропорту Астрахани вводили ограничения на фоне атак беспилотников ВСУ.