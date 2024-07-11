Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворона Белгородской области, а также в сёлах Новостроевка Первая и Новостроевка Вторая произошло в результате атаки ВСУ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Также отмечается, что в Грайвороне два взрывных устройства были сброшены на парковку возле многоквартирного дома.

На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей.

Ранее на территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из РСЗО HIMARS.

Также в аэропорту Астрахани вводили ограничения на фоне атак беспилотников ВСУ.