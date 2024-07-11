РИА Новости: на территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из РСЗО HIMARS
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибра 227 мм GMLRS М-30А1.
«Она также сохранила свой боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов и сапёры МЧС огородили место происшествия на время обезвреживания боеприпаса.
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