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РИА Новости: на территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из РСЗО HIMARS

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Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы №11 в Пролетарском районе Донецка.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибра 227 мм GMLRS М-30А1.

«Она также сохранила свой боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов и сапёры МЧС огородили место происшествия на время обезвреживания боеприпаса.

Ранее в результате обстрелов ВСУ Белгородской области был ранен мирный житель.

Также в аэропорту Астрахани вводили ограничения на фоне атак беспилотников ВСУ.

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